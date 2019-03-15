В Украине пройдут дожди, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды
Сегодня погода порадует не всех украинцев – кому-то придется брать с собой на улицу зонт
Сегодня в Украине ожидается умеренно тепла погода, вот только в западных и восточных областях пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе сухо будет только в Черновицкой области, а на остальных территориях региона будет дождь. Температура воздуха – 6-9 градусов тепла.
В центральных и северных областях сегодня солнечно, без осадков и по-мартовски тепло – 7-9 градусов. В Киевской области также будет хорошая погода.
Немного прохладней будет на востоке – всего 4-6 градусов. Осадки будут везде, кроме Днепропетровской области. А в Луганской области даже мокрый снег.
Теплее всего будет на юге. Там синоптики обещают 8-10 градусов тепла и солнечную погоду.
Напомним, не давно в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, была даже жертвы.
А тем временем в Украине значительно потеплеет до конца текущей недели. Дожди, которые придут в Украину с Запада, на несколько дней заполонят половину страны, но к концу недели они уйдут. Вместе с этим значительно потеплеет, а с понедельника, 18 марта, в Украину придет настоящее тепло. Температура местами будет достигать +17-19 градусов.
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