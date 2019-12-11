В Украине растет количество нищих-мошенников: используют детей и переодеваются священниками

Скандалы с просящими подаяния случились в Киеве, Запорожье и Мелитополь

Волна инцидентов с просящими милостыню нищими захлестнула Украину.

В Киеве задержали молодую женщину, которая у одного из переходов заставляла девочку просить подаяния. По словам очевидцев, ребенок неухоженная и грязная. Нищую арестовали правоохранители, ее ждет уголовная ответственность.

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В Запорожье разоблачили 19 летнюю девушку, которая изображала бездомную старушку и просила милостыню. После "работы" она переодевалась в новые вещи. Местные жительницы сняли этот момент и провели с ней беседу.

В Мелитополе двое мужчин в одежде священнослужителей и с церковной атрибутикой собирали деньги "на храм". Один щедро кропил прохожих "святой" водой. Скорее всего, это – аферисты в рясах, ведь священникам запрещено заниматься сбором средств.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в вопросах детского попрошайничества в Украине и в том, какое наказание грозит родителям, дети которых стоят с протянутой рукой на улице. Родителей, которые принуждают своих детей просить милостыню, ждет админпротокол по статье "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей".

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