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В Украине развивают социальное такси для перевозки людей на колясках

Сегодня, 05:22

Чтобы получить специальное авто объединенная территориальная община должна создать службу перевозок

В Украине развивают социальное такси для перевозки людей на колясках Украина Чтобы получить специальное авто объединенная территориальная община должна создать службу перевозок

Правительство передало объединенным территориальным громадам пятнадцать автомобилей, оборудованных для людей с инвалидностью.

В стране активно развивают социальное такси для перевозки людей на колясках. Правительство покупает авто, а местная громада должна позаботиться о водителе, диспетчере и сопровождающем, которые будут работать в такой службе.

Чтобы получить такое специальное авто объединенная территориальная община должна создать службу перевозок и к 1 апреля подать заявку на выделение им социального транспорта.

"Мы расширяем нашу программу – программу создания общенациональных служб перевозки людей на колясках. И я рад, что мы уже в этом году можем передать таких 25 оборудованных автомобилей в объединенные территориальные громады для того, чтобы они служили людям, которые в этом нуждаются", – сказал Владимир Гройсман.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров полностью готов к полноценной монетизации субсидий в Украине.

Также Гройсман сообщил, что благодаря децентрализации, в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз.

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Тег видео, такси, Гройсман

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