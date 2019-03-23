В Украине развивают социальное такси для перевозки людей на колясках
Чтобы получить специальное авто объединенная территориальная община должна создать службу перевозок
Правительство передало объединенным территориальным громадам пятнадцать автомобилей, оборудованных для людей с инвалидностью.
В стране активно развивают социальное такси для перевозки людей на колясках. Правительство покупает авто, а местная громада должна позаботиться о водителе, диспетчере и сопровождающем, которые будут работать в такой службе.
Чтобы получить такое специальное авто объединенная территориальная община должна создать службу перевозок и к 1 апреля подать заявку на выделение им социального транспорта.
"Мы расширяем нашу программу – программу создания общенациональных служб перевозки людей на колясках. И я рад, что мы уже в этом году можем передать таких 25 оборудованных автомобилей в объединенные территориальные громады для того, чтобы они служили людям, которые в этом нуждаются", – сказал Владимир Гройсман.
Ранее Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров полностью готов к полноценной монетизации субсидий в Украине.
Также Гройсман сообщил, что благодаря децентрализации, в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз.
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