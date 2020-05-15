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  1. Последние новости Украины

В Украине сделали рекордное количество тестов на коронавирус

15 мая, 09:52

Денис Беспалов

Минздрав увеличивает ежедневное количество тестирований на коронавирус

За последние сутки в Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За предыдущие сутки проведено 8 996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", – сказал министр.

Также Максим Степанов сообщил, что в Украине на сегодняшний день подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 473 человека, летальных случаев – 476.

Ранее Максим Степанов заявлял, что Минздрав планирует увеличивать количество ПЦР-тестирований и будет использовать тесты отечественного производства.

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"Будем и в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы. Эти ПЦР-системы прошли соответствующую экспертизу, они полностью соответствуют по качеству и точности всем мировым стандартам", – сказал чиновник.

Напомним, 24 апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что первая партия отечественных тестов объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты Украина коронавирус Максим Степанов ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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