Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному

В Германии коронавирус обнаружили у 49 тыс. человек, из низ 304 погибли, а во Франции 29 тыс. инфицированных и 1698 смертей. Почему ситуация с пандемией в разных странах так сильно отличается, разобрался сайт "Сегодня".

Почему в Италии такая высокая смертность

Китай уже прошел период жестких ограничений. Если раньше страна закрывала свои границы, чтобы вирус не распространялся по миру, то теперь Китай изолируется от мира, чтобы не допустить заражения тех, кто еще не переболел. Остальные страны сейчас на разных этапах пандемии.

На сегодня коронавирус больше среди всех стран больше всего охватил США. По состоянию на 27 марта в стране 94 тысячи подтвержденных случаев заражения и 1438 смертей. Для сравнения, в Китае почти 82 тысячи инфицированных и 3296 смертей. В Италии – 86 тыс. больных и 9134 смертей.

Может сложиться впечатление, что вирус "ведет" себя по-разному от государства к государству. Летальность в Италии по сравнению с другими странами зашкаливает. А в Азии, кажется, вирус стал менее агрессивным. Так, в Южной Корее из 9 тысяч зараженных умерли 139. В Японии – 47 смертей из 1387 случаев заражения. В Сингапуре – 732 больных и две смерти.

Ситуация в каждой стране развивается в зависимости от того, когда вирус обнаружили и как быстро среагировало государство. Все подтвержденные случаи коронавируса — это только те, которые выявили. Большинство людей переносят вирус бессимптомно и, сами того не зная, распространяют вирус, если не придерживаются карантина.

"Мало кто в мире понимал, что надо делать. В Южной Корее тогда тоже только началась вспышка, и на них еще никто не обращал внимание. Много правительств разных стран тогда легкомысленно относились к эпидемии. Германия имела время подготовиться и сейчас делает по максимуму тестирования. Они взяли лучшие практики по стратегии Южной Кореи и тестируют массово своих граждан. Поэтому у них такой маленький процент смертей. Но смерти будут расти, пока они не введут более жесткие ограничения. И они уже сами это признают", – отмечает врач Леонид Бильченко.

Читайте также: Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем

Настоящее количество больных мы никогда не узнаем

В каждой стране свой подход к выявлению болезни. Например, в Италии проверяют только тяжелые случаи, а в Южной Кореи развернули масштабное тестирование и им за несколько недель удалось взять под контроль COVID-19. Этим же путем пошла и Германия.

"Количество реально больных никому не известно. И точно мы его, наверное, уже не узнаем. Например, в Китае более 86% больных не были зарегистрированы. Они переболели, возможно, заразили других, но заболевание у них было настолько легким, что они не обращались за помощью и не тестировались. Кто-то сидел дома на самоизоляции с небольшой температурой. Другой вообще не чувствовал симптомов. Но при этом известно, что почти 80% тех, кого обнаружили в Китае, заразились от тех, кого не обнаружили, – считает Бильченко.

Вопрос в том, какую часть "айсберга" мы видим. Если начать тестировать очень широко, то коронавирус можно выявить у людей, которые переносят вирус бессимптомно. Тогда они будут учтены. Соответственно, соотношение смертей к общему количеству зараженных будет меньше. Но если учитывать только носителей вируса, которые обратились в больницу, потому что им плохо, то соотношение будет другим.

/ Фото: Сегодня

Коронавирус "ведет" себя по-разному и потому, что страны в разное время начали реагировать на него. Южная Корея в 2012 году столкнулась с Ближневосточным респираторным синдромом и вынесла урок после эпидемии. Как только появились первые случаи COVID-19 — их немедленно находили и изолировали всех, кто контактировал с носителями. Первых 30 носителей удалось поместить на карантин, а 31-й оказался "супер носителем", который заразил более 5000 человек. Это бабушка, которая долгое время отказывалась лечиться и проходить тест. Пока она болела, успела несколько раз сходить в церковь, побывать на свадьбе и на похоронах. В течение нескольких недель в Южной Корее была самая страшная эпидемия за пределами Китая. Теперь эпидемия в значительной степени под контролем. И они сделали это, не прося людей оставаться дома. Они достигли этого в основном с помощью очень активного тестирования, отслеживания контактов, принудительного карантина и изоляции.

Читайте также: Коронавирус – не чума: как победили эпидемию в Азии и что делать Украине

Большинство стран первые случаи, скорее всего, не замечали долгое время. И больные успели заразить других. Соответственно, прошло много времени, пока страны начали вводить ограничительные меры.

"Те страны, которые раньше ввели жесткие ограничения, в 10 раз меньше жертвуют жизнями людей. Например, в китайской провинции Хубей начали принимать какие-то решения, когда уже было известно о ста случаях. На самом деле, их было 1500. За два дня, пока ограничения все же ввели, случаев стало более 400. А в реальности уже было 2500. Когда Ухань изолировали, то летальность там составляла 9%. А в соседних регионах, где вирус распространился меньше и тогда же ограничили передвижение — 0,9%. То есть, нужно вводить ограничения, когда случаев еще мало, а не ждать, пока их станет больше", – отмечает Вадим Аристов, инфекционист и директор Revival Institute for Future.

Читайте также: Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Италия полностью закрыла границы 10 марта, когда в стране было 7985 зафиксированных случаев COVID-19.

"Италия начала действовать слишком поздно. Медучреждения теперь не могут принимать всех, кто нуждается в госпитализации. В стране сейчас высокая смертность не из-за того, что не смогли вовремя помочь, а из-за того, что помощь могут и не получить. Дефицитный ресурс – аппараты искусственной вентиляции легких – предоставляется тем, кому он даст больше пользы", – говорит Вадим Аристов.

Что может сделать Украина

Украина ввела карантин с 12 марта, когда в стране был обнаружен всего один случай заражения коронавирусом. Но сейчас у нас уже 226 подтвержденных случаев инфицирования и 5 смертей.

По мнению врачей, единственное решение, как снизить распространение вируса – разрывать связи между людьми, чтобы не происходило новых заражений. Согласно исследованиям, если на 10% снизить социальные контакты, то за месяц будет в четыре раза меньше инфицированных, отмечает Вадим Аристов:

"Британские исследования говорят, что единственный выход – суровый карантин на 18 месяцев. Если держать карантин пять месяцев, то через два опять будет пик. Сейчас в мире есть два эффективных способа борьбы с эпидемией. Это стратегия молота и танца".

Идея "молота" такова: жесткими ограничениями "забивают" экспоненциальную кривую заболеваемости, которая идет вверх. А стратегия "танца" предусматривает "перехват" людей с симптомами коронавируса и тех, кто с ними контактировал — их тестируют и изолируют.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Revival Institute for Future считают, что для Украины будет эффективна стратегия "пунктира". То есть, "молотом" отбиваем кривую заболеваемости в сторону уменьшения и рассчитываем показатель превышения коек в реанимациях с аппаратами искусственной вентиляции легких. Пока темпы невысокие и больные вовремя выявляются, в этот промежуток бизнес работает, чтобы произвести необходимые товары и продукты. Когда видно, что кривая заболеваемости идет опять вверх, а койки больниц заполняются — опять вводим карантин. Это даст возможность работать бизнесу, людям зарабатывать и вместе с тем не жертвовать жизнями людей.

"Конечно, мы могли как в Южной Корее методом "танца" перехватывать больных, тогда для большинства страны жизнь возвращается в нормальное русло. Но для этого нужно восстановить службы, которых уже нет. То есть, нужна сильная служба эпидемиологии, которая выявляет и отслеживает все сложные пересечения и контакты больного в обществе. В Южной Корее эпидемиологи могут полностью отследить передвижения человека, получая данные от банков и мобильных операторов. Нам предстоит возрождать заново эту службу", – отмечает инфекционист Аристов.

Напомним, 25 марта решением Кабмина режим чрезвычайной ситуации ввели по всей территории Украины. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин. То есть, еще минимум месяц будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах (к примеру, в Киеве – только по спецпропускам), закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама