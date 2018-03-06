В Украине снижается уровень заболеваемости корью – Минздрав

Сегодня, 13:11

Этого удалось достичь благодаря значительному росту уровня вакцинации населения

Эпидемия кори идет на спад. Фото: rate1.com.ua
Эпидемия кори идет на спад. Фото: rate1.com.ua

На девятой неделе 2018 года отмечается снижение уровня заболеваемости корью на 12%. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы "Доступные лекарства" и проведения вакцинации населения сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Ситуация по заболеваемости корью стабилизируется. По оперативным данным, за девятую неделю 2018 года мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости на 12%. Этого удалось достичь благодаря значительному росту уровня вакцинации населения", – сказала Стефанишина.

Как уточнила она, все области, кроме, Черниговской уже получили вакцины от кори, паротита, краснухи (вакцина КПК), куда ее должны привезти сегодня.

На прошлой неделе началась доставка дополнительных 220 тысяч доз вакцины от кори в регионы Украины.

Ранее в Штабе АТО сообщили, что эпидемия кори угрожает временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей.

По данным военных, в данный момент российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами Донбасса, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

Как сообщалось, в этом году в Украине корь стала еще более агрессивной – болеть начали и те, кто был вакцинирован.
эпидемия, Минздрав, корь

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УНН

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