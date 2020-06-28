Нового антирекорда удалось избежать, но зараженных все равно много

В Украине количество зараженных коронавирусом достигло 42 982 человека. Только за последние сутки выявлено 917 новых больных. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

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Так, за вчерашний день зафиксировано 917 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии количество больных достигло 42 982 человека.

Также за последние сутки умерли 19 человек (всего уже 1129 летальных случаев). Выздоровели 233 человека (всего 18 934).

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 июня в Украине было зафиксировано 40 065 зараженных, летальных случаев – 1110, выздоровели 18 701 человек. Только за пятницу 948 новых случаев и 24 человека умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны. Читайте подробней, как больница на Закарпатье "приняла" вторую волну коронавируса.

В тренде В Украине продолжает снижаться статистика больных COVID-19: сколько за последние сутки

В Украине продолжают фиксировать суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

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В столице тоже ситуация ухудшается, там сейчас больше всего зараженных в сравнении с другими регионами – число приближается к пяти тысячам. Мэр Виталий Кличко даже пригрозил снова ограничить работу транспорта. Он сетует на то, что люди перестали соблюдать меры предосторожности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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