В Украине снова штормовое предупреждение: синоптики уточнили прогноз

Сегодня, 09:35

Под удар стихии попадут западные области страны, где не на шутку разойдутся дожди и шквалы

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Непогода отказывается покидать Украину и все еще будут сложные погодные условия на западе страны – там ожидается сильный дождь и даже град, сообщает пресс- служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели со ссылкой на синоптиков отмечают, что сегодня на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Кроме того, сегодня и завтра ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м в реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прут и Сирет. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Как сообщалось, непогода в Украине оставила без света 143 населенных пункта. Больше всего от удара стихии пострадали Львовская и Тернопольская области.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.
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Источник:

"Сегодня"

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