В Украине снова усилится жара: синоптик уточнила прогноз погоды

Вместе с грозами Диденко не исключает и шквалы с градом

Во вторник Украину продолжат заливать дожди, но при этом будет жарко – в среднем около 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко

По ее словам, 16 июня периодические грозы будут греметь почти по всей территории страны, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.

"То есть грозовые дожди охватят большую часть нашей территории. Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – вероятность локальных шквала и града. Температура воздуха пока укрощена: завтра днем ​​в Украине ожидается 25-30 градусов, в восточных областях 28-33 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой. Ночью 18-20 градусов, а днем ​​26-28.

Синоптик отметила, что во второй половине текущей недели снова усилится жара – температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

"Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим", – добавила она.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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