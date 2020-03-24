В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

За последние сутки в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом на 11 человек и составляет 84 инфицированных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Случаи коронавируса выявлены Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 25 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве 29.

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В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 марта

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 860 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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