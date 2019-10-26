Фото: КГГА

В Украине создадут электронную библиотеку, которая позволит обеспечить доступ детей к книгам с помощью интернета. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас мы работаем. Украинский культурный фонд, сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации по созданию украинской электронной библиотеки. Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться к книге", - подчеркнул он.

Бородянский добавил, что "несколько названий будут бесплатны вообще, то есть государство будет это оплачивать".

"Я не знаю, сколько сейчас, поэтому несколько, 10, 20, 30... Мы посмотрим. И любой человек сможет читать это. Доступ мы обеспечим, например, электронным способом", – заявил министр.

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Чиновник напомнил, что привычка к чтению формируется в школе, в семье, в детстве, и потому его министерство направит свои усилия на то, чтобы такая привычка появлялась в школе.

Бородянский заверил также, что финансирование Института книги не будет сокращено: в Украине пока публикуется около восьми тысяч наименований книг ежегодно, но этого недостаточно.

"Их (книг – Ред.) немало, но недостаточно, на наш взгляд. Их есть где-то восемь тысяч названий каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что это означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержки издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский", – добавил он.

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По мнению министра, в Украине "очень большое количество библиотек" – около 15,5 тысяч, и он считает, что они должны трансформироваться.

"Должна преобразоваться библиотека. Она должна превращаться в современный такой хаб, в современное место, где будут и книги, и доступ к интернету. Поэтому я считаю, что нам необходимо трезво посмотреть, сколько мы сможем реально содержать библиотек качественных. Второе. Мы должны объяснить местной власти, зачем им библиотека, как библиотека может менять место, где она расположена. То есть как она может влиять на общество, на громаду, на сообщество", – считает министр.

Как сообщали новости "Сегодня", фонды украинских библиотек снова пополнят — недавно Кабмин одобрил список книг для госзакупки, которые отобрал Экспертный совет при Украинском институте книги (УИК).

Напомним, впервые программа стартовала в прошлом году — тогда в читальни (а их в стране 16 тыс.) отправили 986 тыс. экземпляров на сумму 114 млн грн. В этом году на программу выделили меньше денег — 87 млн грн, соответственно, книжек накупят тоже меньше — 675 тыс. экземпляров. В УИК объясняют такой "секвестр" бюджета тем, что в рамках децентрализации общины должны будут содержать библиотеки за свой счет. Но пока к этому не все готовы, государство обеспечивает доступ к книгам посредством программы.

Также мы рассказывали, какжители Сум превратили свой подъезд в библиотеку. "Народная библиотека" работает на честном слове: взял книгу, прочитал и обязательно вернул на место.

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