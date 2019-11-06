В Украине создана Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Кабинет министров создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая будет проверять на уровень владения украинским языком определенную категорию лиц. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что данная комиссия будет проверять уровень украинского языка у лиц, которые намерены получить украинское гражданство, а также для занятия определенных законом должностей (судя по всему, речь о госслужбе).
Кабинет министров также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, чему будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.
Напомним, еще до начала работы парламента нового созыва, представитель президентской команды, а ныне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что "слуги народа" будут говорить в Раде на украинском языке.
Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
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