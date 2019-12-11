В Украине стали чаще заявлять о домашнем насилии: названы цифры

Обидчику может грозит до двух лет тюрьмы

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В конце 2017 года Верховная Рада приняла закон №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" , который вступил в силу только 11 января 2019 года.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В материале напоминается, что документ внес важные изменения в украинское законодательство. Коротко расскажем о главных:

раньше обидчика могли только задержать на три часа, теперь же ему грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы.

теперь домашним насилием начали считать не только побои, но и психологическое давление, принуждение к интиму или же ограничение в финансах на элементарные потребности.

пожаловаться на обидчика теперь могут и те, кто живет в гражданском браке.

появилось уголовное наказание за проведение аборта без согласия женщины. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

изнасилование в новой редакции закона наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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"Нужно, чтобы в обществе разрушались стереотипы, которые есть вокруг этого понятия. Очень важно, чтобы сами пострадавшие не боялись обращаться за помощью", – рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" президент правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Катерина Левченко.

К сожалению, за помощью обращается не так много женщин. По статистике, до принятия Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", по фактам случаев домашнего насилия в официальные органы обращались менее 10% пострадавших (только 160 730 заявлений в год). А вот после вступления закона в действие количество заявлений пострадавших от домашнего насилия выросло до 20%.

В Национальной полиции Украины на наш запрос ответили, что в 2018 году было зарегистрировано 115 473 заявления о домашнем насилии, а за 10 месяцев 2019 года — 113 764 заявления.

В то же время, на национальную горячую линию по факту предупреждения о домашнем насилии за 2018 год было принято 22 542 звонка.

Ранее сообщалось, что в Киеве запускают единую горячую линию для жертв домашнего насилия.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бьет — значит любит: домашнее насилие в Украине и как с ним борются" .

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