В Украине стало больше секса: результаты соцопроса

Украинцы против секс-услуг за деньги, не осуждают секс до свадьбы, но иногда стесняются его обсуждать

Фото: Pixabay

В Украине стало больше секса: результаты соцопроса Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa8/4b7/5c6aa84b7f902.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa8/4b7/5c6aa84b7f902.jpg 2019-02-18T14:57:00+02:00 Украина Украинцы против секс-услуг за деньги, не осуждают секс до свадьбы, но иногда стесняются его обсуждать

Украинцы благосклонны к сексу до свадьбы, не стесняются интимных разговоров, но при этом ратуют за моногамию. Таковы результаты опроса компании "Рейтинг", которая пообщалась с 2000 совершеннолетними гражданами по всей стране, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По данным социологов, к сексу у нас относятся серьезно: для 80% наших соотечественников он — очень важная часть жизни, и только 10% могут обойтись без него. При этом большинство украинцев (67%) могут похвастаться постоянным любовником, а у каждого четвертого из ста для секса есть временный партнер. Еще 19% ответили, что сейчас в постели у них никого нет, но ранее партнеры были. И только 3% опрошенных признались, что не пробовали запретный плод.

Как выяснилось, хранить невинность до брака уже не в тренде. К сексу до свадьбы больше половины украинцев (66%) относятся лояльно и только каждый пятый (21%) считает иначе. Ожидаемо, что лояльна к добрачному сексу молодежь, лица состоящие в гражданских браках и холостяки.

В то же время в народе все еще бытует стереотип, что для мужчин половая жизнь важнее, чем для женщин, — так полагают 45% респондентов — среди них больше женщин и людей постарше. Популярно и другое клише.

"С тезисом, что выполнение "супружеского долга в постели" является обязательным для мужчины, согласились 41%, почти столько же противоположного мнения", — отметили авторы исследования, добавив, что больше сторонников этого тезиса среди самих мужчин.

В то же время пятая часть респондентов (20%) согласна с утверждением, что замужние дамы должны своим супругам регулярные игры в постели даже тогда, когда им этого не хочется. Но все же большая часть украинцев (67%) тезис не поддержали. Большинство (57%) также придерживаются взгляда, что активность в сексе — удел не только мужчин, а потому ждут инициативу и от женщин.

При этом в массе украинцы за моногамию — 70%, но нашлись и те, кто считает нормальным одновременно иметь нескольких постоянных секс-партнеров — таких 16%. А вот к интимным услугам в Украине отношение в целом негативное: 55% не согласны с тем, что коитус можно продавать за деньги. Однако 30% к торговле телом лояльны — таких больше среди мужчин и украинцев до 35 лет. Также наши граждане не слишком страдают застенчивостью: обсуждают секс со своими партнерами 60%, друзьями или знакомыми — 47%, незнакомцами — 28%. Стесняются говорить об интиме со своей парой всего 10%.

По мнению психолога Ирины Данченко, результаты опроса довольно позитивные:

"Учитывая, насколько консервативно наше общество, данные говорят о значительном прогрессе во взглядах. Еще 10—20 лет назад у нас не умели открыто говорить о сексе, а признаться о желании интима вообще считалось чем-то постыдным. Сегодня украинцы менее зажаты в этом плане, даже старшее поколение понемногу освобождается от вредных стереотипов и меняет свою точку зрения на более либеральную".

Напомним, ранее стало известно, чего украинцы ждут от ЕС. Результаты исследований оказались обескураживающими. Украинское общество прошло точку бифуркации и настроено идти в Европу. Но пока не совсем понимает, для чего.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.