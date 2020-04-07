В Украине стало больше 1400 зараженных коронавирусом

В Украине количество инфицированных COVID-19 выросло до 1462 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", – говорится в сообщении.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавируса, 38 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

Напомним, в стране ввели дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивируют такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама