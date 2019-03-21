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В Украине участились кражи домашних животных: как защитить питомца

Сегодня, 13:15

На черном рынке за породистых собак просят от ста долларов, именно это и привлекает воров

В Украине участились кражи домашних животных: как защитить питомца Украина На черном рынке за породистых собак просят от ста долларов, именно это и привлекает воров

В Украине участились кражи домашних животных. В последнее время вместе с деньгами и драгоценностями, грабители прихватывают с собой и домашних любимцев.

На черном рынке за породистых собак просят от ста долларов. Именно это и привлекает воров, объясняет эксперт по безопасности Михаил Гулак. Чтобы похитить пса, грабителям достаточно нескольких секунд.

Животное после похищения пытаются быстро продать, утверждает зоозащитник Александр Тодорчук. Поэтому советует не тянуть – обращаться в полицию и начинать собственные поиски.

Уберечь животное в замкнутом пространстве почти невозможно, говорит кинолог. А вот чтобы пса не стянули на улице, его следует учить.

"В процессе дрессировки собака не только развивает привязанность к хозяину, но так же обязательным фактором является недоверчивость к посторонним", – говорит Сергей Шаргородский, кинолог.

Ранее сообщалось, что каждый год в Украине фиксируют свыше 30 тысяч нападений собак на людей. Но прецедентов в Украине, когда владелец животного понес ответственность, единицы.

Юристы говорят: люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта. Однако доказательства с места происшествия являются решающими. Первое – это звонок в полицию, второе – обращение за медицинской помощью.

Также мы писали, как воспитывают собак-спасателей.

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Тег видео, собаки, собака

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