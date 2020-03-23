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В Украине ударит мороз до -8: когда снова вернется тепло

23 марта, 16:28

Сергей Мартынец

В большинстве областей Украины ожидается солнечная погода

В ближайшую неделю в Украине ожидается солнечная погода, но будет еще холодно, ночью до 8 градусов мороза. А вот снова теплеть начнет с четверга. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода.

"Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободно от облаков (карта), разве что немного на юге, осадков не ожидается, будет светить солнце. Антициклон. Менее комфортные прогностические синоптические обстоятельства: завтра ожидается сильный северо-восточный ветер (на севере Украины – слабее, только умеренный). Также еще продлится морозная погода, ночью до -3-8 градусов. Днем будут небольшие "плюсы", но все равно холодно, максимально 2-6 градусов тепла", – написала Диденко.

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В Киеве вторник ожидается холодным, ночью 3-5 градусов мороза, а днем всего не боле 4 тепла. Но в столице будет светить солнце.

Синоптик отмечает, что в дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться и уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала 7-12, на юге до +15 градусов, ближе к выходным – 10-16 градусов. Всю неделю будет солнечно и без осадков.

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Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А что ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Смотрите, как в столице 22 марта пошел снег:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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