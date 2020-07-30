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В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом: онлайн-брифинг Минздрава

30 июля, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Выздоровевших стало значительно меньше новых зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 29 июля в Украине было зафиксировано 1 022 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, летальных случаев – 21. За вторник выздоровели 650 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 149 и в Киеве – 132.

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В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Теперь Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны".

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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