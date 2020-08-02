Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной зоне" неконституционным

Городские власти не согласны с тем, что областной центр должен остановить работу транспорта и учреждений

В понедельник, 3 августа, в Луцке, который оказался в "красной зоне" карантинных ограничений, пройдет внеочередная сессия горсовета. Местные депутаты собираются отменить на территории города действие постановления Кабинета министров Украины, согласно которому в городе должны остановить общественный транспорт и работу заведений.

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Об этом пишет советник главы города Луцка Игорь Полищук в своем Facebook.

"Уже завтра на внеочередную сессию горсовета будет вынесен проект решения о том, что вышеуказанный протокол Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и соответствующее постановление Кабмина являются такими, что не основываются на нормах Конституции Украины, а городской совет не будет вводить в связи с отнесением Луцка в "красную" зону ограничений. Кроме того, проектом решения предусмотрено органам национальной полиции воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с указанным решением", – пишет чиновник.

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По словам Полищука, сегодня сотрудники полиции в городе сообщают перевозчикам и организациям, что в случае невыполнения распоряжения об усилении карантинных мер, их будут привлекать к ответственности и штрафовать.

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"В случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города будут испытывать неудобства, не смогут доехать на работу, тысячи жителей города снова останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет – очередные недопоступления", – заявляет Полищук.

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Отметим, что ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

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Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной "красной зоне" отнесли города Луцк и Тернополь, однако местные власти не согласны с решением Кабмина.

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