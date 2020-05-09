Эпидемия в Украине не спадает, за сутки полтысячи зараженных: новые данные

В Украине в последнее время стало больше смертей от коронавируса

В Украине за последние сутки зарегистрированы 515 новых случаев зараженнй коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 515 человек, из них 49 детей и 96 медиков. Были госпитализированы 198 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев, при этом 203 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 710 человек, из них 1026 детей и 2 854 медика. При этом всего выздоровели 2 909 человек, а летальных случаев – 376", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что только за пятницу было сделано 7 938 ПЦР-тестирований. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 82, Харьковской области и в Киеве – по 50. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 8 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 14 195 случаев COVID-19, из которых летальных 361. Только за четверг количество инфицированных выросло на 504 человека.

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Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. В последние дни там было зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

А тем временем стало известно, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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