В Украине в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом

За месяц ситуация с коронавирусом в стране заметно ухудшилась

В Украине фиксируется быстрое распространение коронавируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения анализирует, что происходит от недели к неделе. Если с 17 по 24 мая количество госпитализированных лиц было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, эта цифра составила 1410", – сказал он.

Реклама

Министр напомнил, что госпитализация происходит исключительно тех, кто находится в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии течения болезни.

Читайте также: В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причину

Также Степанов отметил, что в стране растет количество пневмоний: "если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составил 4705".

"Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которые госпитализируются, количество людей с пневмонией они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью и жизни людей", - сказал Степанов.

Согласно последним данным, в Украине за прошедшие сутки, 29 июня, зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама