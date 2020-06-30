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В Украине в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом

30 июня, 10:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

За месяц ситуация с коронавирусом в стране заметно ухудшилась

В Украине фиксируется быстрое распространение коронавируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения анализирует, что происходит от недели к неделе. Если с 17 по 24 мая количество госпитализированных лиц было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, эта цифра составила 1410", – сказал он.

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Министр напомнил, что госпитализация происходит исключительно тех, кто находится в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии течения болезни.

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Также Степанов отметил, что в стране растет количество пневмоний: "если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составил 4705".

"Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которые госпитализируются, количество людей с пневмонией они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью и жизни людей", - сказал Степанов.

Согласно последним данным, в Украине за прошедшие сутки, 29 июня, зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина госпитализация коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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