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В Украине возобновили выдачу биометрических паспортов

2 мая, 11:50

Выдачу паспортов возобновили после перерыва с 27 апреля до 2 мая

Фото: Управление Государственной миграционной службы в Запорожской области / Facebook
Фото: Управление Государственной миграционной службы в Запорожской области / Facebook.

Оформление и выдача биометрических документов, в частности загранпаспортов и ID-карт, возобновляется в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

Выдачу паспортов возобновили после перерыва с 27 апреля до 2 мая, когда миграционная служба проводила техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования.

Так, в период с вечера 27 апреля до 8:00 утра 2 мая из-за регламентных работ по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы нельзя было оформлять и выдавать биометрические документы в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах.

Серверное и телекоммуникационное оборудование ГМС обеспечивает функционирование рабочих станций для оформления ID-карточек, загранпаспортов и видов на жительство для иностранцев, которые размещены в подразделениях ГМС, ЦНАП и паспортных сервисах, отметили в службе.

Напомним, Кабинет министров одобрил повышение с 1 июля 2019 года стоимости услуг по оформлению паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также бланков этих документов.

Отметим, что в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным ГМС, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан:

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Тег id-карта, паспорт, загранпаспорт, биометрический паспорт

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