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В Украине впервые испытали американские катера Island: опубликовано видео

10 ноября, 11:06

Военные моряки испытали ходовые возможности прибывших недавно в Украину катеров

Скриншот

Скриншот

В Одессе 9 ноября патрульные катера ВМС ВС Украины типа "Island" Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания после длительной транспортировки в Украину из США. За испытаниями наблюдали командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко и его первый заместитель контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По словам командующего ВМС, пока это была проверка ходовых возможностей катеров.

"Все мероприятия по подготовке и приеме катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах. Следующим этапом станет вооружение катеров – процесс, который мы сможем воплотить в жизнь в ближайшей перспективе", – сказал Воронченко.

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Отмечается, что теперь патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" будут введены в состав Военно-морских Сил Украины и начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

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Фото: AFP

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре в Одессу из США прибыли катера Island. Патрульные катера были переданы американцами Украине около года назад, но украинские моряки получили их только недавно.

Также мы сообщали, что недавно делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли. Американцы среди прочего обсудили с украинскими военными ситуацию на фронте и в Азовском море.

Видео: ООС

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ВМС катер испытания Island Игорь Воронченко

Источник: Сегодня

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