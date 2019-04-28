В Украине временно остановили выдачу биометрических документов

Возобновить выдачу документов планируют со 2 мая

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В Украине с 27 апреля приостановлена работа центров "Паспортный сервис", которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов.

Как сообщили в Государственном предприятии "Документ", оформление и выдача загранпаспортов, ID-карточек, вида на временное и постоянное жительство были приостановлены по техническим причинам и возобновятся 2 мая, с 8:00.

"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", – говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что оформление справок о несудимости, страхование и апостилирование будут вестись в обычном режиме.

Напомним, в прошлом году украинцы оформили четыре с половиной миллиона биометрических загранпаспортов. По данным Государственной миграционной службы, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти одиннадцать миллионов украинских граждан

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