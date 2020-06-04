В Украине ввели новые генеральские звания в армии

Изменения коснулись и сухопутных генералов, и морских

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2247, которым привела воинские звания генералов в украинской армии к стандартам НАТО. Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал о новых генеральских званиях.

Документом вносятся изменения и дополнения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав, Строевой устав, Устава гарнизонной и караульной служб и закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которыми установлены новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Так, в сухопутных войсках генеральские звания меняются следующим образом (по возрастанию): вместо генерал-майора теперь будет бригадный генерал; вместо генерал-лейтенанта – генерал майор; вместо генерал полковника – генерал-лейтенант и просто генерал вместо уже бывшего генерал армии Украины.

В морских силах звания изменили так: вместо контр-адмирала – коммодор; вице-адмирал теперь будет контр-адмиралом; вместо адмирала – вице-адмирал; адмирал вместо генерала армии.

Кроме того, старые генеральские звания, которые были присвоены до вступления в силу принятого сегодня закона, остаются прежними для офицеров, ушедших в запас.

Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года Рада ввела новые звания в армии. Тогда изменения коснулись только сержантского состава. Теперь в украинской армии не будет легендарных прапорщиков.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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