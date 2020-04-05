ВСУ хотят ввести новые генеральские звания: Хомчак рассказал о планах

Ранее Верховная Рада уже изменила воинские звания в армии для сержантского состава, а теперь в Вооруженных силах хотят ввести новые генеральские звания с учетом стандартов НАТО и украинской идентичности.

Об том рассказал в интервью ArmyInform главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", – в первую очередь сказал он.

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Хомчак отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий, чтобы в украинской армии появились, например, понятия бригадный генерал, однозвездочный генерал. Он объяснил, что в системе званий НАТО есть однозвездочный генерал (бригадный), двухзвездочный, трехзвездочный, четырехзвездочный или полный генерал. В большинстве государств Альянса двухзвездочную генерал – это генерал-майор, трехзвездочный – это генерал-лейтенант. Звание "маршал" есть и в армиях Франции, Великобритании.

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"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный – генерал-хорунжий, трехзвездочный – генерал-поручик, и четырехзвездочный – генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике. Во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания (не по должности), как, например, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной присваивать высшее генеральское звание – "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях украинская армия перешла на новую систему управления войсками, разделив должности главнокомандующего и начальника генерального штаба (ранее один человек имел эти полномочия). Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ, а начальником Генштаба стал Сергей Корнийчук.

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Видео: president.gov.ua

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