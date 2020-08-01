В Украине ввели новые правила въезда людей из-за границы: что изменилось

После посещения стран "зеленой" зоны не нужно проходить карантин

Украина изменила правила въезда для людей, которые возвращаются из-за границы во время карантина.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"С 1 числа меняются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы (...) Люди, которые приезжают из стран "зеленой" зоны, должны иметь полис медицинского страхования, и без самоизоляции и проведения тестов проходят на территорию Украины", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, граждане, которые едут из "красной" зоны, должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14-дневную самоизоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее, чем за два дня до пересечения границы.

Ляшко также отметил, что в Украине изменили критерии определения, к какой из зон относится страна. Список государств уже опубликовали на сайте Минздрава.

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Напомним, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение территории страны на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах.

Как известно, за прошедшие сутки, 31 июля, COVID-19 диагностировали у 1172 человек.

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