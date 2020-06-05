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Степанов рассказал, какую стратегию борьбы с коронавирусом выбрали в Украине

5 июня, 10:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр напомнил, что в Украине растет количество зараженных COVID-19

Для борьбы с распространением коронавируса в Украине выбрали стратегию сдерживания. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил министр охраны здравоохранения Максим Степанов.

"Правительство ввело режим адаптивного карантина. Ввело определенное смягчение, этапы выхода из карантина. Но карантин не отменен", – сказал министр.

Министр напомнил, что в Украине растет количество зараженных коронавирусом: "сегодня это 553 человека (количество новых случаев заражения за сутки), вчера 588".

"Стратегия, которая выбрана, это стратегия сдерживания, но она ни коим образом не отменяет масочный режим. Она никоим образом не отменяет соблюдение социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть. Речь идет о вашем здоровье", – сказал Степанов.

Согласно последним данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 5 июня в стране зафиксировано 25 964 случая заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая инфицирования, вчера – 588. 11 372 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 762 – умерли (39 медиков).

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А тем временем в Украине новый этап ослабления карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав маска коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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