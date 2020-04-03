В Украине выросло количество зараженных коронавирусом: новые данные

Только за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 138 человек

На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. По состоянию на утро в Центр поступило 570 сообщение о подозрении на COVID-19", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 2 марта в Украине были лабораторно подтверждены 897 случаев заражений коронавирусом, из которых 22 с летальным исходом и еще 19 человек выздоровели. Виктор Ляшко уже отмечал, что 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти. Из общего количество большинство умерших – женщины. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 3 апреля и все подробности из регионов

Кроме того, ранее в Минздраве отмечали, что болеют в основном категория граждан в возрасте от 30 до 50 лет, а меньше всего, как ни странно, пенсионеры от 70 лет. Это связывают с тем, что молодежь продолжает пренебрегать карантинными мерами.

А тем временем в Украине все чаще стали говорить, что карантин, скорее всего, будет продлен на май, поскольку Украина близится к пику коронавируса. В МВД спрогнозировали пик эпидемии в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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