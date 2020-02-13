Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

13 февраля, 04:09

С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа

Главный симптом гриппа - высокая температура

Главный симптом гриппа - высокая температура / Фото: Depositphotos

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.

"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю (3.02–9.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.

Реклама

Отмечается, что почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

В Минздраве напоминают, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

В тренде
Трагедия в тире Полтавы – после расстрела инструктора девушка спокойно спросила: "А что?"

Как сообщалось, в Запорожской области за пять дней от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина. Через два дня, 7 февраля, умерла женщина 69 лет. А 10 февраля умер подросток 15 лет из Акимовки. Все они не были вакцинированы.

Ранее мы писали, что из-за гриппа и ОРВИ в Украине продолжают закрывать школы на карантин.

Также "Сегодня" уже выясняли все про грипп в Украине икому особенно нужно беречься.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

смерть грипп ОРВИ эпидпорог Минздрав грипп в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсииЭкономика
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
"Как в Польше": Зеленский заговорил о серьезном росте зарплат в УкраинеЭкономика
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую страну
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую странуЭкономика
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...