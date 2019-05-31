В Украине задержали экс-сотрудника МВД Грузии – СМИ

Бывший силовик вышел под залог из СИЗО и без паспортов смог сбежать с территории Грузии

Фото: mvs.gov.ua

В Украине уже не раз задерживали грузинских воров в законе, а теперь стало известно о задержании экс-сотрудника МВД Грузии Георгия Самушия за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщили его родственники, передает "Грузия Онлайн".

Отмечается, что он просил политического убежища во Франции, однако получил отказ и попытался попасть в Украину.

"Обвинения, которые ему предъявляет грузинская сторона, абсурдны. Последний раз он был во Франции и его беспокоило здоровье. Так как ему не удовлетворили заявку на получение политического убежища, он полетел в Украину, где его встретили племянники, и затем он собирался вернуться в Грузию", – заявляют родственники экс-силовика.

Также один из грузинских телеканалов обратился за комментарием по этому поводу в Генпрокуратуру Грузии и не получил опровержения. Более того, силовики пообещали дать официальные пояснения позже.

Георгий Самушия был задержан по обвинению в незаконном лишении свободы в 2015 году. Согласно следствию, по поручению Мегиса Кардава, Самушия вместе с другими лицами вынудил гражданина признать совершение террористического акта в Зугдиди. Согласно следствию, после отказа признать преступление, которое он не совершал, задержанный на автомобиле был доставлен из Зугдиди в Тбилиси и подвергнут пыткам в департаменте военной полиции. По тому же делу вместе с Георгием Самушия обвиняются Дата Ахалая, Гиги Каландадзе и Роман Шаматава. Позднее Гиоргию изменили меру пресечения — с тюремного заключения на залог. Несмотря на лишение судом удостоверения личности и паспорта, ему удалось выехать из Грузии, из-за чего он был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола.

Напомним, в марте нынешнего года СБУ арестовала скандального лже-бойца АТО из Грузии. При обыске оказалось, что Вано Надирадзе поддерживал активную переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульским.

А недавно, 22 мая, в Грузии задержали многодетную мать из Украины, которую подозревают в торговле детьми. Женщина имеет 10 детей, семеро из которых были рождены суррогатными матерями.

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