В Украине задержали воров в законе, собиравших миллионы на вымогательстве

Десятки миллионов гривен за два года – столько награбили члены преступной группировки, которые действовали в пяти областях Украины. Работу банды координировали четыре вора в законе, их задержали.

Спецоперацию по задержанию провели правоохранители вместе со Службой безопасности Украины, которая ранее помогла разоблачить банду, действовавшую у админграницы с Крымом.

По указанию кураторов бандиты занимались вымогательством, изготавливали и продавали наркотики. Всю выручку сдавали в так называемый общак. На эти деньги проводили "сходки", содержали криминальных авторитетов за решеткой.

У "ответственного" за наполнение кассы дома изъяли золотые украшения и тысячи долларов. Всем четырем кураторам объявили подозрение. Продолжается досудебное расследование.

"Представителями преступной организации за два последних года было перечислено в вышеуказанный "общака" около 23 миллионов гривен. 9 и 10 августа текущего года на территории Херсонской, Одесской и Запорожской областей проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты доказательства вышеуказанной противоправной деятельности", – сказал руководитель Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство.

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