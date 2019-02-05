В Украине свидетельства заменят школьные аттестаты
В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании
С 1 января вступил в силу приказ Министерства образования, который вносит изменения в образцы документов о среднем образовании.
Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.
В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании, похвальные грамоты, приложения к свидетельствам о получении среднего образования и пр.
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В частности, техническим описанием документов об образовании предусмотрено заменить в образцах документов слова "аттестат о полном общем среднем образовании" словами "свидетельство о получении полного общего среднего образования".
Также в случаях, указанных законодательством, изготавливается документ об образовании с использованием шрифта Брайля.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.
Также сайт "Сегодня" недавно пообщался с известным украинским педагогом, лучшим учителем страны за 2017 год Паулом Пшеничкой.
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