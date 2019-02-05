В Украине свидетельства заменят школьные аттестаты

В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании

Фото: mon.gov.ua.

В Украине свидетельства заменят школьные аттестаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8c6/3dc/5c58c63dcf72a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8c6/3dc/5c58c63dcf72a.jpeg 2019-02-05T01:13:00+02:00 Украина В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании

С 1 января вступил в силу приказ Министерства образования, который вносит изменения в образцы документов о среднем образовании.

Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.

В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании, похвальные грамоты, приложения к свидетельствам о получении среднего образования и пр.

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В частности, техническим описанием документов об образовании предусмотрено заменить в образцах документов слова "аттестат о полном общем среднем образовании" словами "свидетельство о получении полного общего среднего образования".

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