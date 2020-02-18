В Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Под запрет к показу и распространению в Украине в 2019 году попали пять фильмов

Фото: скриншот из к/ф "Восемь первых свиданий"

В прошлом году Государственное агентство Украины по вопросам кино, которому недавно нашли новую руководительницу, запретило показывать или продавать в стране пять фильмов.

Как сообщили на сайте Госкино, на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" под запрет попали три фильма, в одном из которых одну из главных ролей играл действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о снятой в 2016 году комедии "Восемь первых свиданий". Она попала под цензуру из-за съемок в ней российской актрисе Екатерины Варнавы – после работы в аннексированном Крыму ей запретили въезд в Украину. Кроме участия в съемках, Зеленский также выступил одним из продюсеров и сценаристов данного фильма.

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Также под действие закона попали снятые в 2008 году боевик "Мачете" Роберта Родригеса и фильм французского режиссера Николя Бери "Сорванцы из Тимпельбаха". В первом снимался американский актер Стивен Сигал, а во втором – француз Жерар Депардье, они оба известны своей любовью к России и путинскому режиму.

Также на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино продлило запрет на российские фильмы "Я так не думаю" (2017) Давида Даниеляна и "Стрела" (2017) Евгения Никитина.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – во время визита в Украину она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым.

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