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В Украине завершилось ВНО: когда будут известны результаты

18 июля, 01:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Результаты появятся на страницах участников 29 июля

17 июля в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом заявили на сайте Министерства образования и науки.

"Внешнее независимое оценивание по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 – сдавали 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", – говорится в сообщении.

К тестированию не допустили 3-х участников. Также отметили, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля", – уточняют на сайте.

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Те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию согласно инструкции размещенной на сайте УЦОКО.

Основная сессия ВНО в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии ВНО:

  • математика – 152180;
  • украинский язык и литература – 275081;
  • физика – 22 284;
  • иностранные языки – 2277 (испанский, немецкий, французский) и 105157 (английский);
  • история Украины – 178 714;
  • биология – 74 460;
  • география – 92962.

"Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа", – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, как абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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тест МОН ВНО

Источник: Сегодня

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