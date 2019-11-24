В украинских городах предлагали попробовать суп из веток и сосновых шишек

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Суп из веток, лебеды и сосновых шишек. Воробьи и грызуны – как деликатес. Сейчас трудно представить, как можно так питаться, к тому же и не каждый день. Но украинцев это спасало. Тогда, в 32-33-е годы. Какие эти блюда на вкус – предлагали попробовать в шести городах Украины.

Сосновые ветки, ягоды калины, листья и шишки – вот такой суп варили во время Голодомора в 30-х годах. Очень горький и невкусный.Таким супом угощали прохожих на Софийской площади в Киеве. Даже представить такое блюдо на своем столе – страшно. Но в трагические 30-е это приходилось есть людям, чтобы выжить.

"Особенно тогда, когда осознаешь, что этим питались люди и довольно долгое время и это еще больше придает какой-то привкус ужаса", – делится Дарья Кравец.

Акция "Непосчитанные с 1932", где угощают блюдами времен Голодомора, проходила в шести городах. Десятки участников в различных регионах лежали на холодном асфальте на морозе. Так показывали, какими обессиленными, заморенными искусственным голодом были тогда дети, женщины, мужчины. Они падали замертво везде – просто на улицах или у себя дома.

"Советское руководство запрещало об этом вообще говорить. Как рассказывала моя бабушка, они даже не говорили, что вообще такое понятие как Голодомор существует. Они даже об этом между собой не общались", – говорит Анна Резник, соорганизатор акции.

Почтить память жертв геноцида в Украине пришли и сотни франковцев.

"Сегодня просто нельзя было не прийти, мы чествуем тех замученных в 32-33 года. В руках – это та маленькая дань, которую мы можем отдать этим людям. Это свеча памяти и символические колоски", – говорит горожанка.

Участников мероприятия угощали особым хлебом. Тем, который 32-33-го спас не одну жизнь.

Из зерен грубого помола, из кукурузные зерна, из половы с примесью желудей и коры.

В Черновцах так называемым самым отвратительным супом в мире угощали в сквере памяти жертв Голодомора. В семье Юрия Кузнецова о Голодоморе рассказывал дедушка Василий.

"Он говорил, что во времена Голодомора они съели всех кошек, собак, ловили воробьев. Говорил, что выжил благодаря тому, что в полях разорял дома грызунов, где было зерно. И ел все, что было", – делится участник акции.

Каштаны, деревянные опилки, черви, желуди, крысы и даже кожаные ботинки – их также варили, чтобы потом выпить этот отвар. Потери в годы Голодомора можно сравнить с количеством погибших украинцев во Второй мировой войне.

Как известно, в Украине каждую четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

В этот день украинские политики и чиновники призвали народ зажечь свечу памяти и почтить память жертв Голодоморов, погибших в результате геноцида советской власти.

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