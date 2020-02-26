В украинских школах больше не будет уроков "Защиты Отечества"

Украинских старшеклассников ждут перемены – кроме запрета на смартфоны, в 10 и 11 классах теперь будут преподавать не "Защиту Отечества", а "Защиту Украины".

Соответствующее постановление Кабмин принял 26 февраля, решив, как сказала министр образования Анна Новосад, избавиться от "советской парадигмы".

"Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили", – заявила глава Министерства образования и науки.

Новосад также назвала еще одной важной задачей улучшение содержания этой дисциплины и материально-технического обеспечения школ.

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"Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленную "Защиту Украины", отображались и в учебниках, по которым учатся ученики", – подчеркнула министр.

Что конкретно изменится в преподавании обновленного предмета, Анна Новосад не уточнила, но сказала, что перемены будут "системными и глубокими".

"Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовление учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", – заверила она.

В Минобразования отметили, что цель предмета "Защита Украины" – предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Напомним, что Министерство образования решило продолжить реформировать школу в 2020 году, а также планирует серьезно взяться за высшие учебные заведения. Читайте на нашем сайте, что будет с украинским образованием.

Также новости "Сегодня" писали о том, что в прошлом году все украинские школы собирались подключить к интернету, на что выделили 1 млрд гривен – треть суммы должна была пойти на закупку компьютеров.

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