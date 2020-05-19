В украинской армии появилась первая женщина-водолаз: фото

Девушка-водолаз во время учебы провела более 650 минут под водой

В Одессе впервые за всю историю Вооруженных сил Украины прошла подготовку и получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий. Об этом сообщает АрмияInform.

Екатерина Никитенко проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на нынешних всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).

В общем, девушка-водолаз во время учебы провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров.

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Екатерина Никитенко готовится пройти инструкторские курсы и стать первым среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до "водолазного специалиста". Во время службы девушка планирует получить высшее военное образование.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что водолазов Нацгвардии обучили по программе "морских котиков".

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О том, как в Одессе проходит обучение военных водолазов, смотрите в сюжете:

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