В Украину идет антициклон: синоптик рассказала, когда в Украине снова будет жара

В понедельник, 3 августа, в Украине будет тепло и преимущественно солнечно.

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Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, дождей в стране практически не будет.

"Антициклон по имени Claws организует красивую сухую, преимущественно солнечную погоду. Карта 1. Днем какие-то блохи-очаги влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в центре и на севере Украины (карта 2), но вряд ли у них что-то существенное получится", – рассказала Диденко.

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Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 22-28 градусов. В столице будет без осадков, около 24-26 градусов тепла.

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"Со вторника лето одумается, вернется с осенних гуляний, и температура воздуха начнет ощутимо бежать вверх", – добавила Диденко.

Уже с 4 августа и до конца недели температура в большинстве областей ожидается от 26 до 31 градуса, только 5 августа немного похолодает в западной части Украины.

Напомним, ранее в некоторых регионах страны серьезно бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели – до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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