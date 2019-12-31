В Украину идет атмосферный фронт и испортит погоду в новогоднюю ночь

Синоптик также рассказала о погоде в первые дни 2020 года

/ Фото: Сегодня

Прогноз погоды на новогоднюю ночь оказался малоприятным. Мокрый снег с дождями, сильным ветром и гололедом на дорогах ждут украинцев в ближайшие часы. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Сегодня с северо-запада в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце, нагонит облаков и ближе к вечеру пойдет мокрый снег, который будет сыпать и в новогоднюю ночь.

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"Будет сильный, до штормовых порывов, ветер. Осадки и порывистый ветер новогоднюю ночь ожидаются практически во всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь. На дорогах будьте внимательны особенно. В Киеве атмосферный фронт сначала пригонит облака, потом – мокрый снег, местами с дождем. Новогодняя ночь в столице – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер", – написала Диденко.

По ее словам, 1 января – и ночью, и днем – столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге – до2-5 градусов выше нуля. Днем в среду осадки прекратятся, ветер останется порывистым.

Синоптик добавила, что 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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