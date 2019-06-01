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В Украину идет настоящее лето: синоптики дали прогноз на первое воскресенье июня

1 июня, 13:54

Первое воскресенье лета принесет теплую погоду без осадков

31 мая отмечаем Федотов день
31 мая отмечаем Федотов день. Фото: Pixabay

В Украине на воскресенье, 2 июня, синоптики ожидают в большинстве центральных и северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье - кратковременных дождей.

При этом на остальной территории страны – относительно сухая погода, сохранится летняя температура воздуха, лишь в западной части ночи будут прохладными, сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в большинстве центральных и северных областей, Харьковской области и Прикарпатье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18 градусов, на побережье морей – до 21 градуса, в западных областях 9-14; днем 24-29, на юге, востоке и в Днепропетровской области – 30-33 градуса.

В Киеве 2 июня местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-17 градуса, днем 25-27 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 июня самая высокая температура днем была 33,3 в 1921 году, а самая низкая – ночью 3,9 в 1963 году.

На понедельник, 3 июня, ночью будет без осадков, а днем в Прикарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16, на остальной территории 15-20; днем 24-29, на Прикарпатье 20-23.

В Киеве 3 июня без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днем 26-28.

1 июня температура воды в Черном и Азовском морях составляла 20-26 градусов, а в Днепре возле Киева – 21 градус.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают дождей в начале июня, а в целом нынешнее лето не должно быть экстремально жарким.

Также "Сегодня" рассказывали, как ливни вызвали подтопления во Львовской области.


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Тег погода, прогноз погоды, дожди, синоптик

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