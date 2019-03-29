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В Украину идет потепление: какой будет погода в день выборов

Сегодня, 17:04

На выходных украинцев ждет хорошая погода, а в воскресенье существенно поднимется температура

Фото: Сегодня
В Украину идет потепление: какой будет погода в день выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/a4a/5c9e33a4a3e4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/a4a/5c9e33a4a3e4b.jpg Украина На выходных украинцев ждет хорошая погода, а в воскресенье существенно поднимется температура

В ближайшие дни в Украине значительно потеплеет, температура воздуха прогреется до +16, осадков не ожидается и будет солнечно. Уйдут и ночные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 30 марта, теплее всего будет в западных областях – 12-15 градусов днем и 4-6 ночью.

В центре, на севере и востоке также ожидается больше 10 градусов тепла: в Киевской, винницкой и Житомирской областях – до +14. Ночью 1-3 градуса выше нуля, местами до +6.

На юге синоптики обещают 11-14 тепла и без осадков днем. Ночью 0-2 тепла.

В воскресенье, 31 марта, когда украинцы будут выбирать президента, еще больше потеплеет. И снова выше все столбик термометра поднимется на западе, а также в центре. Там ожидается солнечная погода и температура 14-16 градусов, на Закарпатье до +17. Ночью будет прохладно – всего 2-5 тепла.

На востоке, севере и юге также солнечно и 13-15 градусов тепла. Ночью – 3-5.

На днях мы писали, повлияет ли погода на явку избирателей на выборах. Если вспомнить, как люди ходили голосовать за президента в предыдущие 28 лет, начиная с 1991 года, то вне зависимости от того, проходили выборы зимой, весной, летом или осенью, в мороз или в жару, явка избирателей с каждым годом снижалась. Эксперты поделились с "Сегодня" своими ожиданиями по этому поводу.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.


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Тег выборы, погода, потепление, синоптики, выходные, прогноз погоды

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