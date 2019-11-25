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В Украину идет потепление: синоптик рассказала об изменении погоды

25 ноября, 12:51

Циклон вытеснит из Украины морозный антициклон и внесет коррективы в погоду

/ Фото: Pixabay

Вторник в Украине будет похож на понедельник – холодно и без дождей. А вот со среды температура воздуха будет повышаться и придут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"26 ноября в Украине ночью еще будет морозно – минус 1-8 градусов, на юге и западе около нуля. Днем во вторник в большинстве областей ожидается 0-5 градусов тепла, на севере от 2 мороза до 2 тепла. Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, в Запорожской и в Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений – до 15-22 м/с. Осадков во вторник в Украине не прогнозируется", – написала она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет сухо и еще холодно: ночью 4-6 градусов мороза, днем – около нуля.

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Синоптик подчеркнула, что потепление начнется со среды-четверга, однако это принесет и больше осадков на территорию Украины.

"В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации, когда из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Этот циклон, наконец, сдвинет длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения… В Украине начнется потепление, а на юге, востоке и во многих центральных областях появятся осадки – преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег", – добавила Диденко.

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Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Смотрите также видео, как недавно в Австралии выпал крупный град:

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Источник: Сегодня

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