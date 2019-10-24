В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни

Бабьему лету в Украине осталось совсем чуть-чуть – украинцам пора утепляться

Фото: flickr.com/Daniel Jolivet

Погода в Украине изменится с начала следующей недели – температура воздуха упадет в некоторых областях примерно на 10 градусов, а дожди начнутся ближе к последним числам октября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца это недели погода все еще будет довольно приятной с комфортной температурой воздуха. Портить ее будут лишь густые туманы. Так, в пятницу, 25 октября, температура воздуха будет от 16 до 22 градусов и без осадков. Ночью 7-10 тепла.

В субботу, 26 октября, температурный режим останется примерно на том же уровне, что и в пятницу. Разве что незначительно "упадут градусы" в некоторых западных областях, местами до 15-16.

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В воскресенье, 27 октября, погода в Украине будет очень ровной – по всем областям будет практическая одинаковая температура воздуха в среднем 16-18 тепла и без дождей. Ночью все те же 5-10 градусов, з исключением Черновицкой области – там всего +2.

В понедельник, 28 октября, уже начнет существенно падать температура. В западных, центральных и северных областях будет 11-16 градусов, а на юге и востоке все еще боле менее приятные 15-18 градусов. Ночью не похолодает.

Во вторник, 29 октября, похолодает еще больше – средняя температура будет 11-13 градусов, в западных областях столбики термометров опустятся местами до всего +7. Также на западе страны начнутся дожди.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

С началом бабьего лета за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробней смотрите в сюжете:

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