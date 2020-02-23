В Украину идет тепло до +15: синоптики рассказали о резких переменах погоды

Всю рабочую неделю будут перепады температур, а дожди и мокрый снег сменят дожди

В ближайшие дни в Украине постоянно будет меняться погода: сначала будет бушевать снежный шторм, а потом наступит резкое потепление – температура подпрыгнет выше 10 градусов. Затем снова будет резко падать. Осадки тоже покочуют по всей территории страны, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 24 февраля, на Украину обрушится снежный шторм – по всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега, дожди на юге и сильный ветер. Температура воздуха на востоке 1-3 тепла, в центре и на севере – 2-4, на западе – 4-6 градусов и теплее всего на юге – до +8. В Киеве 3-5 тепла и мокрый снег.

Во вторник, 25 февраля, погода немного успокоится и только в западных областях будет дождь. На остальной территории страны без осадков. Температура 5-7 градусов, на юге и в западных областях – 8-11 тепла. В столице дождь и 4-6 градусов выше нуля.

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Существенно потеплеет в среду, 26 февраля. На большей части территории Украины температура достигнет в среднем 10 градусов (на востоке и севере 6-9 тепла), а местами на западе и юге будет доходить до +15. Дожди в основном в западных, северных областях и немного заденет центр. В Киеве снова дождь и 8-10 тепла.

В четверг, 27 февраля, в Украину снова вернется мокрый снег, но только в западные области. В остальных регионах будет дождь (кроме востока и Крыма). В то же время резко спадет температура на западе: от предыдущих 10-12 градусах останутся лишь 3-5 тепла. В остальных областях будет по-весеннему тепло – 10-12 градусов. В Киеве 8-10 градусов и дождь.

В пятницу, 28 февраля, Украину зальют дожди и придет резкое похолодание – в среднем температура воздуха составит 3-6 градусов тепла, на юге и востоке до +8. В столице 3-5 тепла и дождь.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем на Британию обрушился шторм "Деннис", есть даже жертвы. Подробнее смотрите в сюжете:

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