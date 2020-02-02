В Украину идут серьезные морозы: когда ждать похолодания и снега

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Пока сегодня на улице настоящая весна, на следующей неделе придут серьезные морозы, правда, ночью. Днем будет небольшой "плюс". Также синоптики обещают обильные осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 3 февраля, в центральны, западных, восточных и северных областях 5-8 градусов тепла и почти везде дожди (за исключением севера). А вот на юге по-весеннему – до +12. Ночью 3-5 тепла. В Киеве 5-7 градусов днем и дожди, ночью до +5.

Во вторник, 4 февраля, запад страны накроет мокрый снег при температуре 4-6 градусов днем и 1-3 тепла ночью. Также осадки частично будут на юге, в центре и на севере. На востоке будет сухо. Температура воздуха от 2 до 6 тепла днем, на юге до +8. Ночью 0-2 градуса выше нуля. В столице 3-5 днем и до +2 ночью и дождь со снегом.

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В среду, 5 февраля, мокрый снег накроет уже всю территорию страны и резко упадет температура воздуха: днем ожидается от -1 до +1, и только на юге от 2 до 6 тепла, в Крыму до +10. В Киеве от 0 до -2 и мокрый снег.

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В четверг, 6 февраля, придут существенные морозы – на западе и в центре страны ночью до -7, во всех областях синоптики обещают снег. Днем температура воздуха до -2.

В пятницу, 7 февраля, такая погода сохранится – ночью до -7, днем до -2 и везде снег.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы, несмотря на довольно холодное начало. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

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