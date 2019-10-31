В Украину крадется потепление: какой будет погода до конца недели

Благодаря антициклону Oldenburgia на всей территории страны пока без дождей, но это ненадолго

/ Фото: Pixabay

В Украине в ближайшие дни все еще будет прохладно, но столбики термометров потихоньку "поползут" вверх – к воскресенью потеплеет почти до 15 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон Oldenburgia продолжает держаться над Украиной, поэтому в Украине и завтра снова повсюду сухая погода, но холодная.

"Однако еще побудет холод. Днем ожидается 3-8 градусов, а ночью минус 2-8 градусов. Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до 8-14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер. В субботу уже до +8, а в воскресенье – дождь, ветер и 12 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 1 ноября будет сухо и холодно, днем не выше 6 градусов тепла.

Синоптик добавила, что на следующей неделе погода может разогнаться даже до 16 градусов тепла.

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А тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурой выше нуля. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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