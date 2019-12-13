В Украину на выходных придет потепление и неприятный "сюрприз"

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Сухая погода в последние дни закончится – на выходных, 14 и 15 декабря, почти по всей территории страны ожидаются дожди. Однако порадует потепление в среднем до 6-8 градусов выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 14 декабря, дожди пройдут везде, кроме Винницкой и Житомирской областей. На западе, востоке и частично в центре страны будет 5-8 градусов тепла, на севере – 3-5 градусов, в Киеве – 2-4. А вот теплее всего будет на юге – до +12.

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В воскресенье, 15 декабря, в западных областях осадки прекратятся и будет солнечно, а на остальной территории страны продолжатся дожди. Температурный режим останется на уровне субботы, потеплеет разве что в Киеве до +7.

До 17 декабря в Украине будет не по-зимнему тепло, и даже ночью нас ждут лишь слабые заморозки. Читайте подробней, в каких областях ждать дожди и мокрый снег, и какой будет погода до 17 декабря.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

Смотрите также видео, как в середине ноября Францию засыпало снегом. Тысячи людей оказались без света, были и погибшие:

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