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Погода в Украине по 17 декабря: в каких областях ждать дожди и мокрый снег

12 декабря, 15:00

В стране будет до 12 градусов тепла, и дожди по всей территории

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

До 17 декабря в Украине будет не по-зимнему тепло, и даже ночью нас ждут лишь слабые заморозки. Снега тоже не предвидится, зато в субботу по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В пятницу, 13 декабря, по всей стране небо будет густо оккупировано тучами, а в Закарпатской области пройдут небольшие дожди. Причем в этой же области будет теплее всего — до 7 градусов со знаком плюс. На остальной территории страны будет до 4 тепла днем, и от минус одного до 2 тепла ночью.

А еще в пятницу, 13 декабря православные всего мира отмечают большой праздник — Андрея Первозванного. В этот день принято гадать на суженого и свою судьбу, а еще по погоде на Андрея определяют, какой будет зима и урожай. Считается, что если 13 декабря будет лежать снег, то после праздника он пролежит еще три месяца. А если будет ясно и солнечно, то в будущем году будет хороший урожай.

Уже в субботу, 14 декабря, украинцам стоит вооружиться зонтиками: днем по всей стране пройдут дожди, а ночью – дожди с мокрым снегом. Дневная температура составит от трех до восьми градусов тепла, а в южных регионах — до 12 выше нуля. Ночью заморозки будут только в Киеве и на севере страны.

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В воскресенье, 15 декабря, дожди пройдут по всей стране, кроме западных областей. В южных регионах температура сохранится на уровне 6-11 тепла днем, в остальных регионах будет немного прохладнее — до 7 тепла. Ночью температура удержится на уровне 1-4 градуса тепла.

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В понедельник, 16 декабря, украинцев порадует и солнышко, и тепло: по всей стране будет сухо, а воздух днем прогреется до 5-7 градусов. Так что если соберетесь гулять на свежем воздухе, стоит предусмотрительно запастись глинтвейном.

Во вторник, 17 декабря, потеплеет еще больше: в западных регионах страны воздух прогреется днем до 12 градусов, в остальных областях будет 5-7 градусов тепла. Ночью тоже будет до 5 градусов тепла.

Нехарактерное для этого времени года тепло уже привело к неожиданным сюрпризам от природы. Но расстраиваться пока не стоит: еще есть надежда, что Новый год мы встретим как полагается, со снегом и морозом. По крайней мере, в этом уверен известный народный синоптик.

Впрочем, не только декабрь радует нас теплой погодой: среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса. Да и в октябре погода била температурные рекорды:

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