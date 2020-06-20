В Украину придет астрономическое лето: какой погоды ждать 21 июня

Жарче всего будет в восточных областях

В Украину в воскресенье, 21 июля, придет астрономическое лето. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

"Поэтому завтра, в воскресенье, снова практически повсеместно – кратковременные периодические дожди. (…) Меньше шансов, что дожди выпадут на Востоке Украины, но вечером в Харьковской области и в Приазовье может что-то происходить локальное", – написала Диденко.

Температура воздуха в стране практически не изменится. Днем в западных областях будет 24-27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской области до 33 градусов тепла.

В Киеве ожидаются периодические дожди с грозами, днем ​​до 30 градусов.

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Напомним, 13 июня под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

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