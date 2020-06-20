Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

В Украину придет астрономическое лето: какой погоды ждать 21 июня

20 июня, 13:03

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Жарче всего будет в восточных областях

В Украину в воскресенье, 21 июля, придет астрономическое лето. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

По ее словам, страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

"Поэтому завтра, в воскресенье, снова практически повсеместно – кратковременные периодические дожди. (…) Меньше шансов, что дожди выпадут на Востоке Украины, но вечером в Харьковской области и в Приазовье может что-то происходить локальное", – написала Диденко.

Температура воздуха в стране практически не изменится. Днем в западных областях будет 24-27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской области до 33 градусов тепла.

В Киеве ожидаются периодические дожди с грозами, днем ​​до 30 градусов.

В тренде
Венгрия возобновила пропуск пассажиров из Украины: кому можно не проходить карантин
Реклама

Напомним, 13 июня под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода Наталья Диденко синоптик погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянииУкраина
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмыЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять